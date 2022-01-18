Алана Мамаева порассуждала о возможном примирении с Павлом
Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Химок" Павла Мамаева, ответила на вопрос, возможно ли, что они с футболистом помирятся.
"Есть ли шансы, что будет перемирие? Я не знаю. Меня ждут бесконечные суды. Ребёнка он уже не заберёт. Юристы работают, мы лично не общаемся, все переговоры ведём через юристов. Он меня везде заблокировал, называет дьяволом, видимо, боится общаться со мной. Он на всю страну об этом объявил.
Собираюсь ли строить личную жизнь? Я детьми занимаюсь, мне сейчас не до этого. Надо у него спрашивать, почему ему наплевать на детей. У меня есть своя личная жизнь. Павел - это отец моего ребёнка", - сказала Мамаева.
Пара развелась весной 2021 года после 8 лет в браке. У Павла и Аланы есть общая дочь Алиса.
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