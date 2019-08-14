Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области

Теги краснодарпавел мамаев

Алана Мамаева приехала в колонию в Белгородской области

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, приехала навестить мужа в исправительной колонии в городе Алексеевка Белгородской области.

Фото из пенитенциарного учреждения девушка опубликовала в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

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