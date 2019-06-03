Алана Мамаева пройдет проверку на полиграфе из-за наркотиков

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Алана Мамаева пройдет проверку на полиграфе из-за наркотиков

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем инстаграме рассказала о том, что в скором времени пройдет проверну на полиграфе. 

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка, находясь под наркотическими веществами, просит у человека с камерой кокаин в обмен на телефон. 

Проверка пройдет завтра, 4 июня, в Москве. Начало - в 17:00 (мск).

"Расставим все точки", - написала Мамаева.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.

Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - по 1 году и 6 месяцев.

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