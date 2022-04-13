Алана Мамаева рассказала, как Павел вел себя с ее сыном

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Химок" Павла Мамаева, рассказала, как футболист относился к ее сыну от первого брака.

"Семейного насилия у нас не было. У нас выяснилось, что он подзатыльники сыну давал, из-за чего он начал постоянно закрывать голову. Я не могу это назвать насилием. Это будет несправедливо по отношению к нему, потому что я не могу сказать, что моего ребенка избивали, но, видимо, подзатыльники давали, что оставило такой след на нем, что он все время зарывает голову. Насилия у нас в семье, слава богу, не было. Нет, на меня руку никто не поднимал", - сказала Мамаева в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.

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