Алана Мамаева рассказала о деле Павла и Кокорина

Фото: твиттер Аланы Мамаевой/Автор неизвестен

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Химок" Павла Мамаева, рассказала, что произошло в октябре 2018 года, когда ее экс-супруг и нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин поучаствовали в двух драках в Москве.

"Им попался просто не тот человек, которого, видимо, нужно было оскорблять или задевать. То есть когда они веселились в кафе, сидел человек (чиновник Минпромторга Денис Пак. - прим. Soccernews), завтракал, и, видимо, они там громко сидели. И в какой-то момент им показалось, что он похож на какого-то певца, они начали подтрунивать, песни какие-то петь, видимо, он это понял. Он им делает замечание в оскорбительной форме, достаточно жесткой. И выпившие футболисты начинают выяснять отношения. Собственно, все.

Это конечно все преподнесли, что Кокорин взял стул, ударил. Во-первых, стул прошел по косой, там стул если плечо задел, то хорошо, это не совсем все так было. Там больше было кипиша.

Просто было много людей. Как таковой прям драки в этом кафе не было. Дракой можно назвать то, что у них там было с водителем. Это было не в "Украине", это было в таком интересном месте, где гостиница "Пекин". Они выходили оттуда, и стояла машина. И что она там, собственно, стояла? Она же не должна была там стоять. Ну и они, видимо, пнули эту машину, а там сидел водитель. Ну и все, и началось: слово за слово – и началась драка", - сказала Мамаева в интервью каналу Антона Красовского на ютуб.

Напомним, что Мамаев и Кокорин получили тюремные сроки. Мамаев был осужден на 17 месяцев, Кокорин - на 18. Оба игрока впоследствии вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

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