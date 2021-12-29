Алана Мамаева рассказала о судебном иске от Павла

Фото: инстаграм Аланы Мамаевой/Автор неизвестен

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника подмосковных "Химок" Павла Мамаева, сообщила, что футболист подал в суд на раздел имущества.

"Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины", – написала Алана в сторис инстаграма.

Алана и Павел находились в отношениях с 2013 по 2021 годы. У них есть общая дочь.

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