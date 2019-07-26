Алана Мамаева решила продать автомобиль мужа

Теги краснодарпавел мамаев

Алана Мамаева решила продать автомобиль мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выставила на продажу автомобиль своего супруга.

Речь идёт о внедорожнике Mercedes AMG G63. Его стоимость оценивается в 200-250 тысяч долларов.

Напомним, что Мамаев отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. На свободу он выйдет в ноябре этого года.

Суд приговорил футболиста к 17 месяцам тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы прошлой осенью.

Не пропустите: Губерниев: "Мне не жалко Кокорина и Мамаева, они - преступники". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 июля

Главные новости дня: 25 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов