Алана Мамаева решила продать автомобиль мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выставила на продажу автомобиль своего супруга.

Речь идёт о внедорожнике Mercedes AMG G63. Его стоимость оценивается в 200-250 тысяч долларов.

Напомним, что Мамаев отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. На свободу он выйдет в ноябре этого года.

Суд приговорил футболиста к 17 месяцам тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы прошлой осенью.

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