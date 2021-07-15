Алана Мамаева требует алиментов от футболиста
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой
Алана Мамаева, бывшая супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, обратилась в суд ради получения алиментов.
По сведениям Starhit, Алана хочет добиться алиментов на содержание их общей дочери Алисы.
Отмечается, что для мирного решения вопроса Алане предлагали платить 150 тысяч рублей в месяц. Однако девушка отказалась, так как претендует на четверть доходов.
Кроме того, Алана хочет разделить с Мамаевым совместно нажитое имущество.
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