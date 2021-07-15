Алана Мамаева требует алиментов от футболиста

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Алана Мамаева требует алиментов от футболистаФото: инстаграм Аланы Мамаевой

Алана Мамаева, бывшая супруга хавбека "Ростова" Павла Мамаева, обратилась в суд ради получения алиментов.

По сведениям Starhit, Алана хочет добиться алиментов на содержание их общей дочери Алисы.

Отмечается, что для мирного решения вопроса Алане предлагали платить 150 тысяч рублей в месяц. Однако девушка отказалась, так как претендует на четверть доходов.

Кроме того, Алана хочет разделить с Мамаевым совместно нажитое имущество.

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