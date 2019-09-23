Алана Мамаева в инстаграме анонсировала интервью с супругом

Теги павел мамаев

Алана Мамаева в инстаграме анонсировала интервью с супругом

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана в инстаграме анонсировала выход интервью с мужем.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью с мужем. Скоро

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

17 сентября футболист вышел из колонии по УДО.

31-летний Мамаев несколько дней назад расторг контракт с "Краснодаром" и теперь является свободным агентом. Хавбек может быть заявлен для выступлений в Российской Премьер-Лиге только зимой.

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