"Алания" и "Велес" сыграли вничью в матче ФНЛ

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"Алания" и "Велес" сыграли вничью в матче ФНЛ

"Алания" и "Велес" разошлись миром в матче 21-го тура ФНЛ.

В составе гостей отметился Алексея Баева, владикавказцы ответили точным ударом Бутты Магомедова.

"Велес" - "Алания" - 1:1

Голы: Баев, 15 - 1:0, Магомедов 29 - 1:1

"Алания", набрав 38 баллов, расположилась на 6 месте в турнирной таблице ФНЛ, "Велес" с 39 очками расположился на 5 строчке.

А еще: "Крылья Советов" и "Краснодар-2" обменялись голами в матче ФНЛ| http://soccernews.ru
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