"Алания" может быть наказана за большое количество зрителей
Фото: Твиттер @fc_alania
У Российского Футбольного Союза есть подозрения, что на матче 33-го тура ФНЛ "Алания" - "Крылья Советов" (0:1) число зрителей было выше допустимой нормы ,сообщает "Чемпионат".
В рапорте инспектора встречи было отмечено, что количество зрителей могло быть превышено.
В случае, если после рассмотрения КДК РФС эта информация подтвердится, "Алания" может провести матч без болельщиков или на нейтральном поле.
Напомним, владикавказцы борются за попадание в РПЛ. После 33 туров команда занимает 4 место в таблице, имея в активе 60 очков. Это место позволяет участвовать в стыковых матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18