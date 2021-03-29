"Алания" может быть наказана за большое количество зрителей

Теги алания владикавказ

"Алания" может быть наказана за большое количество зрителейФото: Твиттер @fc_alania 
У Российского Футбольного Союза есть подозрения, что на матче 33-го тура ФНЛ "Алания" - "Крылья Советов" (0:1) число зрителей было выше допустимой нормы ,сообщает "Чемпионат".

В рапорте инспектора встречи было отмечено, что количество зрителей могло быть превышено.

В случае, если после рассмотрения КДК РФС эта информация подтвердится, "Алания" может провести матч без болельщиков или на нейтральном поле.

Напомним, владикавказцы борются за попадание в РПЛ. После 33 туров команда занимает 4 место в таблице, имея в активе 60 очков. Это место позволяет участвовать в стыковых матчах.

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