"Алания" определилась с наказанием для футболиста, оскорбившего теннисистку Касаткину

Фото инстаграм "Алании"

Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов финансово пострадает из-за своего поведения в соцсетях.

Напомним, что футболист неадекватно отреагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной на Уимблдоне и позволил себе оскорбительные высказывания в её адрес в инстаграме.

За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение "Алания" оштрафует Хубулова на сумму трёх месячных окладов.

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