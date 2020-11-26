"Алания" ответила на слова Дренте о водке в клубном автобусе
Пресс-служба "Алании" потроллила бывшего игрока команды голландского полузащитника Ройстона Дренте, который заявил, что во владивказском клубе была водка даже в командном автобусе.
"Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота "Мордовии", — говорится в сообщении "Алании" в Twitter.
Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота Мордовии pic.twitter.com/mzxmhZaq0I— ФК «Алания» (@fc_alania) November 26, 2020
Дренте выступал за "Аланию" в сезоне-2012/13. В составе владикавказского клуба он провел шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также он играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.
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