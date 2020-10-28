"Алания" разгромила "Акрон" в матче ФНЛ
"Алания" разгромила "Акрон" в матче 18-го тура ФНЛ.
Таким образом, владикавказский клуб вышел на 5 место в турнирной таблице.
"Алания" - "Акрон" - 5:1 (2:0)
Голы: Хугаев, 26 - 1:0, Качмазов, 41 - 2:0, Хабалов, 70 - 3:0, Д.Кобесов, 84 - 4:0, Шавлохов, 87 (в свои ворота) - 4:1, Д.Кобесов, 90+5 - 5:1.
"Алания": Солдатенко, Бутаев (Д.Кобесов, 77), Шавлохов, Качмазов, Засеев, Кочиев, Крамаренко (Гурциев, 63), Хугаев (Дзахов, 72), Магомедов, Гиоргобиани (Кокоев, 75), Хадарцев (Хабалов, 62).
"Акрон": Волков, Киряков (Друковский, 61), Елеев, Жестоков, Садыков (Босов, 64), Чудин, Герюгов (Потапов, 74), Яцкий (Иванников, 46), Газданов, Малаховский, Делькин.
А еще: Куман высказался о предстоящем матче с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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