"Аланьяспор" – "Бешикташ" - 1:2 (обзор)

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"Аланьяспор" – "Бешикташ" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Бешикташем".

Не пропустите: "Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 9 23
2 Истанбул ББ 10 20
3 Бешикташ 10 18
4 Кайсериспор 9 17
5 Гёзтепе АС Измир 10 17
6 Акхисар Беледийе ГС 10 17
7 Фенербахче 9 15
8 Малатия Беледийеспор 10 14
9 Бурсаспор 9 13
10 Сивасспор 9 13
11 Аланьяспор 10 11
12 Касимпаса 10 11
13 Антальяспор 9 9
14 Трабзонспор 9 9
15 Карабюкспор 9 8
16 Генчлербирлиги 10 8
17 Коньяспор 9 7
18 Османлыспор 9 7
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