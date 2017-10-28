"Аланьяспор" – "Бешикташ" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Бешикташем".
Не пропустите: "Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"
-
Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лента новостей
-
Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"
-
Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду
-
Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"
-
Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"
-
Соуза основной кандидат на смену Монтеллы
-
Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
-
Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
-
Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"
-
Перес решил не продавать Бэйла
-
"Севилья" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю
-
Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"
-
Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)
-
"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|9
|23
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Бешикташ
|10
|18
|4
|Кайсериспор
|9
|17
|5
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|10
|17
|7
|Фенербахче
|9
|15
|8
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|9
|Бурсаспор
|9
|13
|10
|Сивасспор
|9
|13
|11
|Аланьяспор
|10
|11
|12
|Касимпаса
|10
|11
|13
|Антальяспор
|9
|9
|14
|Трабзонспор
|9
|9
|15
|Карабюкспор
|9
|8
|16
|Генчлербирлиги
|10
|8
|17
|Коньяспор
|9
|7
|18
|Османлыспор
|9
|7