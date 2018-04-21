"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Галатасараем".
Не пропустите: "Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|30
|63
|2
|Истанбул ББ
|30
|62
|3
|Бешикташ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|30
|46
|6
|Сивасспор
|30
|44
|7
|Кайсериспор
|30
|44
|8
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Антальяспор
|29
|35
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|14
|Аланьяспор
|30
|32
|15
|Османлыспор
|30
|32
|16
|Генчлербирлиги
|30
|30
|17
|Коньяспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|30
|12