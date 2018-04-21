"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3 (обзор)

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"Аланьяспор" – "Галатасарай" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Галатасараем".

Не пропустите: "Галатасарай" дожал "Аланьяспор" и другие результаты 30-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 30 63
2 Истанбул ББ 30 62
3 Бешикташ 29 59
4 Фенербахче 29 57
5 Трабзонспор 30 46
6 Сивасспор 30 44
7 Кайсериспор 30 44
8 Гёзтепе АС Измир 29 43
9 Касимпаса 29 40
10 Малатия Беледийеспор 29 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Антальяспор 29 35
13 Акхисар Беледийе ГС 29 34
14 Аланьяспор 30 32
15 Османлыспор 30 32
16 Генчлербирлиги 30 30
17 Коньяспор 29 29
18 Карабюкспор 30 12
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