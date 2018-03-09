"Аланьяспор" – "Истанбул" - 4:1 (обзор)

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"Аланьяспор" – "Истанбул" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Истанбулом".

Не пропустите: Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 24 50
2 Истанбул ББ 25 50
3 Бешикташ 24 47
4 Фенербахче 24 44
5 Кайсериспор 24 38
6 Сивасспор 25 38
7 Трабзонспор 24 36
8 Гёзтепе АС Измир 24 36
9 Малатия Беледийеспор 24 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 24 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 24 26
15 Антальяспор 24 25
16 Коньяспор 24 21
17 Османлыспор 24 21
18 Карабюкспор 24 12
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