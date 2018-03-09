"Аланьяспор" – "Истанбул" - 4:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Турции между "Аланьяспором" и "Истанбулом".
Не пропустите: Болезненная осечка лидера: "Истанбул" потерпел разгромное поражение от "Аланьяспора". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|24
|50
|2
|Истанбул ББ
|25
|50
|3
|Бешикташ
|24
|47
|4
|Фенербахче
|24
|44
|5
|Кайсериспор
|24
|38
|6
|Сивасспор
|25
|38
|7
|Трабзонспор
|24
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|24
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|24
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|24
|26
|15
|Антальяспор
|24
|25
|16
|Коньяспор
|24
|21
|17
|Османлыспор
|24
|21
|18
|Карабюкспор
|24
|12