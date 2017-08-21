"Аланьяспор" может подписать хавбека "Рубина"
Хавбек "Рубина" Максим Лестьенн попал в сферу интересов "Аланьяспора".
Как сообщают российские СМИ, клубы уже приступили к переговорам. Напомним, что "Рубин" хочет продать легионеров, которые получают большие зарплаты.
Лестьенн в "Рубине" зарабатывает 3 миллиона евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25