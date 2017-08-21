"Аланьяспор" может подписать хавбека "Рубина"

Хавбек "Рубина" Максим Лестьенн попал в сферу интересов "Аланьяспора".

Как сообщают российские СМИ, клубы уже приступили к переговорам. Напомним, что "Рубин" хочет продать легионеров, которые получают большие зарплаты.

Лестьенн в "Рубине" зарабатывает 3 миллиона евро в год.

Читайте также: "Аланьяспор" продлил контракт с Вагнером Лавом. | http://soccernews.ru