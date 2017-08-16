"Аланьяспор" продлил контракт с Вагнером Лавом



Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал новый контракт с "Аланьяспором", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 33-летний Вагнер Лав провел за "Аланьяспор" 28 матчей и забил 23 гола (7 с пенальти).

Напомним, что бразилец известен своими многолетними выступлениями за ЦСКА.

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