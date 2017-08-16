"Аланьяспор" продлил контракт с Вагнером Лавом
Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал новый контракт с "Аланьяспором", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.
В минувшем сезоне 33-летний Вагнер Лав провел за "Аланьяспор" 28 матчей и забил 23 гола (7 с пенальти).
Напомним, что бразилец известен своими многолетними выступлениями за ЦСКА.
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|Галатасарай
|34
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|5
|Антальяспор
|34
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|6
|Трабзонспор
|34
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|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
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|8
|Генчлербирлиги
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|Коньяспор
|34
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|Касимпаса
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|Карабюкспор
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|12
|Аланьяспор
|34
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|Османлыспор
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|15
|Кайсериспор
|34
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|34
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