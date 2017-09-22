Аларио разрешили играть за "Байер"

Аргентинский нападающий Лукас Аларио всё-таки перейдёт в леверкузенский "Байер".

Как сообщает официальный сайт "фармацевтов", ФИФА отклонила апелляцию "Ривер Плейт" и Футбольной ассоциации Аргентины по поводу трансфера 24-летнего футболиста.

Напомним, что в августе "Байер" заплатил за Аларио сумму отступных в размере 24 миллионов евро и заключил с форвардом контракт до 2022 года. Однако "Ривер Плейт" и национальная федерация решили опротестовать эту сделку.

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