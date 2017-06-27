"Алашкерт", "Европа" и "Викингур" побеждают в матчах квалификации Лиги чемпионов

Теги тнс ллансантфрейд лфкуе санта коломавикингур

"Алашкерт", "Европа" и "Викингур" побеждают в матчах квалификации Лиги чемпионов

Стартовал розыгрыш Лиги чемпионов-2017/18. Сегодня завершились четыре первых матча первого квалификационного раунда турнира. Победы одержали "Алашкерт", "Европа", "Викингур" и "Хибернианс".

"Алашкерт" (Армения) - "Санта Колома" (Андорра) - 1:0 (1:0)
Гол: Ненадович, 39 - 1:0

"Хибернианс" (Мальта) - "Инфонет" (Эстония) - 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо, 63 - 1:0, Кристенсен, 73 - 2:0

ТНС (Уэльс) - "Европа" (Гибралтар) - 1:2 (1:1)
Голы: Алекс Куильо, 8 - 0:1, Кингли, 44 - 1:1, Гомес, 78 - 1:2

"Викингур" (Фарерские острова) - "Трепча 89" (Косово) - 2:1 (1:1)
Голы: Ватхамар, 17 - 1:0, Хайдари, 39 - 1:1, Лаваль, 73 - 2:1 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон 6 14
2 ПСЖ 6 12
3 Лудогорец 6 3
4 Базель 6 2
Группа B М О
1 Наполи 6 11
2 Бенфика 6 8
3 Бешикташ 6 7
4 Динамо Киев 6 5
Группа C М О
1 Барселона 6 15
2 Манчестер Сити 6 9
3 Боруссия Менхенгладбах 6 5
4 Селтик 6 3
Группа D М О
1 Атлетико Мадрид 6 15
2 Бавария Мюнхен 6 12
3 Ростов 6 5
4 ПСВ 6 2
Группа E М О
1 Монако 6 11
2 Байер Леверкузен 6 10
3 Тоттенхэм 6 7
4 ЦСКА Москва 6 3
Группа F М О
1 Боруссия Дортмунд 6 14
2 Реал Мадрид 6 12
3 Легия Варшава 6 4
4 Спортинг Лиссабон 6 3
Группа G М О
1 Лестер Сити 6 13
2 Порту 6 11
3 Копенгаген 6 9
4 Клуб Брюгге 6 0
Группа H М О
1 Ювентус 6 14
2 Севилья 6 11
3 Олимпик Лион 6 8
4 Динамо Загреб 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов