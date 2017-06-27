"Алашкерт", "Европа" и "Викингур" побеждают в матчах квалификации Лиги чемпионов
Стартовал розыгрыш Лиги чемпионов-2017/18. Сегодня завершились четыре первых матча первого квалификационного раунда турнира. Победы одержали "Алашкерт", "Европа", "Викингур" и "Хибернианс".
"Алашкерт" (Армения) - "Санта Колома" (Андорра) - 1:0 (1:0)
Гол: Ненадович, 39 - 1:0
"Хибернианс" (Мальта) - "Инфонет" (Эстония) - 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо, 63 - 1:0, Кристенсен, 73 - 2:0
ТНС (Уэльс) - "Европа" (Гибралтар) - 1:2 (1:1)
Голы: Алекс Куильо, 8 - 0:1, Кингли, 44 - 1:1, Гомес, 78 - 1:2
"Викингур" (Фарерские острова) - "Трепча 89" (Косово) - 2:1 (1:1)
Голы: Ватхамар, 17 - 1:0, Хайдари, 39 - 1:1, Лаваль, 73 - 2:1 | http://soccernews.ru
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|4
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|Группа B
|М
|О
|1
|Наполи
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|11
|2
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|3
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|3
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|М
|О
|1
|Лестер Сити
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