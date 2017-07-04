"Алашкерт", "Линфилд" и ТНС вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Завершились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Путевки в следующий раунд завоевали "Алашкерт", "Линфилд", ТНС, "Викингур" и "Хибернианс".
"Санта Колома" (Андорра) - "Алашкерт" (Армения) - 1:1 (0:1) - первый матч - 0:1
Голы: Ненадович, 28 - 0:1, Лима, 63 - 1:1
"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 0:0 - первый матч - 0:1
"Инфонет" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:2
Гол: Жоржиньо, 88 - 0:1
"Трепча" (Косово) - "Викингур" (Фарерские острова) - 1:4 (0:2) - первый матч - 1:2
Голы: Анхель, 37 - 0:1, Ислами, 40 (автогол) - 0:2, Ватнамар, 52 - 0:3, Ватнамар, 59 - 0:4, Хасани, 65 - 1:4
"Европа" (Гибралтар) - ТНС (Уэльс) - 1:3 (0:2) - первый матч - 2:1
Голы: Мойя, 37 (автогол) - 0:1, Квингли, 41 - 0:2, Уокер, 53 (с пенальти) - 1:2, Квингли, 104 - 1:3 | http://soccernews.ru
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