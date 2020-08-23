"Алавес" арендовал бразильского нападающего Дейверсона

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"Алавес" арендовал бразильского нападающего Дейверсона

Нападающий Дейверсон вернулся в "Алавес". Права на игрока принадлежат "Палмейрасу".

Стороны заключили арендное соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что в сезоне-2016/17 футболист уже играл в аренде за "Алавес", будучи игроком "Леганеса".

Прошлый сезон 29-летний бразилец провел в "Хетафе" также на правах аренды. На счету форварда 7 матчей во всех турнирах и один гол.

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