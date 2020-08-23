"Алавес" арендовал бразильского нападающего Дейверсона
Нападающий Дейверсон вернулся в "Алавес". Права на игрока принадлежат "Палмейрасу".
Стороны заключили арендное соглашение до лета 2021 года.
Отметим, что в сезоне-2016/17 футболист уже играл в аренде за "Алавес", будучи игроком "Леганеса".
✅: Deyverson regresa al Deportivo Alavés— Deportivo Alavés (@Alaves) August 23, 2020
Ongi etorri, Deyverson❕
Прошлый сезон 29-летний бразилец провел в "Хетафе" также на правах аренды. На счету форварда 7 матчей во всех турнирах и один гол.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|20
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Бетис
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Мальорка
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|Леганес
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