"Алавес" арендовал форварда "Сельты"

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"Алавес" арендовал форварда "Сельты"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Сельты" Йона Гвидетти.

Баскский клуб арендовал 25-летнего шведа до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Гвидетти сыграл за "Сельту" всего 10 матчей, в которых забил 1 гол. 

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