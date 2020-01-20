"Алавес" арендовал голкипера "Вес Хэма" Хименеса

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"Алавес" арендовал голкипера "Вес Хэма" Хименеса

"Алавес" арендовал голкипера "Вест Хэма" Роберто Хименеса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок будет выступать в испанском клубе до конца текущего сезона. В "Алавесе" 33-летний вратарь станет заменой травмированному Антонио Сивере.

Ранее Хименес уже выступал в Ла Лиге, защищая цвета "Атлетико", "Эспаньола" и "Реал Сарагосы".

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