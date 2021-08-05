"Алавес" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен

Уругвайский хавбек "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри следующий сезон проведет в "Алавесе" на правах аренды, сообщает официальный сайт виторийского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 и не включает в себя права выкупа.

Всю зарплату игроку будет платить "Алавес".

В прошедшем сезоне Пеллистри уже играл за клуб из Витории на правах аренды и помог ему спастить от вылета в Сегунду.

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