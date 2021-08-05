"Алавес" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Алавеса"/Автор неизвестен
Уругвайский хавбек "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри следующий сезон проведет в "Алавесе" на правах аренды, сообщает официальный сайт виторийского клуба.
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 и не включает в себя права выкупа.
Всю зарплату игроку будет платить "Алавес".
В прошедшем сезоне Пеллистри уже играл за клуб из Витории на правах аренды и помог ему спастить от вылета в Сегунду.
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18