"Алавес" арендовал воспитанника "Реала"

Хавбек "Валенсии" Альваро Медран стал игроком "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба.

Баскский клуб арендовал воспитанника "Реала" до лета 2018 года. Будет ли у "Алавеса" право выкупа 23-летнего футболиста, пока неизвестно.

Медран выступает за "Валенсию" с 2016 года, сыграл 21 матч и забил 3 гола. Его контракт с "летучими мышами" рассчитан до лета 2020 года.

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