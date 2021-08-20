"Алавес" арендовал защитника "Челси"

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"Алавес" арендовал защитника "Челси"

Фото твиттер "Алавеса"

Центральный защитник лондонского "Челси" Мэтт Мязга официально стал игроком "Алавеса".

Испанский клуб объявил об аренде 26-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22.

Рыночная стоимость американца оценивается в 3 миллиона евро.

Для Мязги это пятая аренда после перехода в "Челси". Ранее его отправляли в "Витесс", "Нант", "Рединг" и "Андерлехт".

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