"Алавес" арендует форварда "Реала"

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"Алавес" арендует форварда "Реала"
Нападающий "Реала" Хорхе Альвис Бурги близок к переходу в "Алавес", сообщает Marca.

По сведениям издания, баскский клуб арендует футболиста до лета 2018 года. Впрочем, помешать этой сделке попытаются "Хетафе", "Депортиво" и "Эйбар", которые также интересуются игроком.

23-летний Бурги в минувшем сезоне выступал на правах аренды за "Спортинг", провел за клуб 32 матча и забил 2 гола.

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