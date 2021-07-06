"Алавес" арендует футболиста "Манчестер Юнайтед"

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"Алавес" арендует футболиста "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Пеллистри/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, уругвайский футболист "Манчестер Юнайтед" Факундо Пеллистри в следующем сезоне будет выступать в испанской Примере.

По информации источника, молодого вингера возьмет в аренду "Алавес", за который игрок выступал в сезоне-2020/21.

Напомним, что Пеллистри играет за "Манчестер Юнайтед" с октября 2020 года.

В январе 2021-го футболиста арендовал "Алавес". В составе виторийцев Пеллистри сыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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