"Алавес" – "Атлетик" - 3:1, "Жирона" – "Валенсия" - 0:1 (обзоры)

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"Алавес" – "Атлетик" - 3:1, "Жирона" – "Валенсия" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура испанской Примеры.

"Алавес" – "Атлетик" - 3:1 

"Жирона" – "Валенсия" - 0:1

Не пропустите: "Валенсия" и "Вильярреал" побеждают и другие результаты 37-го тура Примеры. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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