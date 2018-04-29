"Алавес" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

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"Алавес" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 34-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Атлетико" (0:1).

Видео: "Алавес" – "Атлетико".

Не пропустите: "Атлетико" победил "Алавес" и сохранил математические шансы на чемпионство. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
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