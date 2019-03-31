"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Алавесом" и "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Леганес
|29
|36
|12
|Эйбар
|28
|35
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22