"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (видеообзор матча Примеры)

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"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Алавесом" и "Атлетико".

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 29 59
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 29 46
5 Алавес Алавес 29 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 29 40
9 Бетис Бетис 28 39
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Леганес Леганес 29 36
12 Эйбар Эйбар 28 35
13 Жирона Жирона 29 34
14 Эспаньол Эспаньол 29 34
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 29 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
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