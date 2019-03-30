"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Алавес" в родных стенах померится силами с мадридским "Атлетико".

В текущем сезоне это противостояние можно смело относить к дуэлям лидеров чемпионата, ведь "уничтожители бобов" неожиданно, но вполне заслуженно идут на пятом месте, а "матрасники" занимают вторую строчку.

Ставки в этой игре очень высоки. Баскам нужна победа, чтобы ворваться в топ-4 и завоевать путёвку в Лигу Чемпионов, а команда Диего Симеоне не может позволить себе терять очки, поскольку в спину им дышат соседи из "Реала".

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