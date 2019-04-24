"Алавес" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Алавес" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" на выезде обыграла "Алавес" со счетом 2:0.

Видео: "Алавес" - "Барселона" - 0:2

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"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

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