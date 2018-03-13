"Алавес" – "Бетис" - 1:3 (обзор)

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"Алавес" – "Бетис" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Бетисом".

Не пропустите: "Бетис" на выезде побеждает "Алавес". | http://soccernews.ru

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