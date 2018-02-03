"Алавес" дома берёт верх над "Сельтой"

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"Алавес" дома берёт верх над "Сельтой"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле обыграл "Сельту" со счётом 2:1.

"Алавес" – "Сельта" - 2:1

Голы: Педраса, 4 - 1:0, Мунир, 18 - 2:0, Аспас, 90 - 2:1.

"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Агиррегабириа, Лагуардиа, Ибаи Гомес (Перес, 88), Пина, Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Торрес, 81), Собрино (Кркич, 74).

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Кастро, Мазань (Хосабед, 58), Гомес, Васс, Лоботка, Радоя (Мор, 74), Браис Мендес (Систо, 58), Аспас, Макси Гомес.

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