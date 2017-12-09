"Алавес" дома победил "Лас Пальмас"

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"Алавес" дома победил "Лас Пальмас"

В рамках 15-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле обыграл "Лас Пальмас" со счётом 2:0.

"Алавес" – "Лас Пальмас" - 2:0

Голы: Ибаи Гомес, 23 - 1:0, Мунир, 55 - 2:0.

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Педраса, Пина (Торрес, 68), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги (Медран, 76), Мунир (Сантос, 81).

"Лас Пальмас": Лисоаин, Лемос, Кастельяно, Маседо, Химо Наварро, Кастельяно, Гомес (Сантана, 76), Виера, Таннане (Толедо, 67), Реми, Кальери. 

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