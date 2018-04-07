"Алавес" дома разобрался с "Хетафе"

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"Алавес" дома разобрался с "Хетафе"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле выиграл у "Хетафе" со счётом 2:0.

"Алавес" – "Хетафе" - 2:0

Голы: Лагуардиа, 48 - 1:0, Мунир, 75 - 2:0.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Пина, Ману Гарсия, Бурги (Руано, 86), Мунир (Ибаи Гомес, 77), Гвидетти (Мубарак, 90), Собрино.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кабрера, Сибасаки (Пачеко, 62), Бергара (Фламини, 51), Фажр, Дьедиу, Анхель, Молина (Реми, 73).

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