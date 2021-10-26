"Алавес" минимально обыграл "Эльче" в Ла Лиге

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"Алавес" минимально обыграл "Эльче" в Ла ЛигеФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Алавес" на своем поле минимально обыграл "Эльче" в матче 11-го тура Ла Лиги.

"Алавес" - "Эльче" - 1:0

Голы: Лум, 47 - 1:0.

"Алавес" - Пачеко, Химо Наварро (Агиррегабириа, 60), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 60), Пере Понс (Мендес, 74), Лум, Пельистри (Ману Гарсия, 74), Хоселу, Риоха.

"Эльче" - Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Пасторе, 63), Маскарель (Гумбау, 80), Гути, Моренте (Милья, 74), Лукас Перес (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 74).

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