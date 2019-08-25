"Алавес" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги "Алавес" - "Эспаньол". В этой встрече победителя выявить не удалось.

А еще: "Реал Сосьедад" обыграл "Мальорку", а "Алавес" сыграл вничью с "Эспаньолом" | http://soccernews.ru| http://soccernews.r