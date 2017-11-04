"Алавес" – "Эспаньол" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Эспаньолом".
Не пропустите: Гола на первой минуте хватило "Алавесу" для победы над "Эспаньолом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|4
|Реал Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|11
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Бетис
|11
|17
|8
|Леганес
|11
|17
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|11
|13
|11
|Эспаньол
|11
|13
|12
|Леванте
|10
|12
|13
|Жирона
|10
|12
|14
|Сельта Виго
|10
|11
|15
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|10
|6
|20
|Малага
|10
|4