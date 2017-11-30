"Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании
Завершились три ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал".
"Алавес" – "Хетафе" - 3:0 (2:0) - первый матч - 1:0
Голы: Эль-Хаддади, 3 - 1:0, Кркич, 31 - 2:0, Эль-Хаддади, 69 - 3:0
"Алавес": Сивера, Диегес, Агиррегабириа, Эли, Торрес, Педраса, Медран (Гарсия, 69), Бурги, Ибаи Гомес (Энцо, 73), Эль-Хаддади (Сантос, 73), Кркич.
"Хетафе": Мартинес, Молинеро, Антунеш, Горосито, Кала (Гонсалес, 46), Портильо (Анхель, 59), Арамбарри (Пачеко, 59), Фажр, Мора, Альваро, Дьедиу.
"Эспаньол" – "Тенерифе" - 3:2 (1:1) - первый матч - 0:0
Голы: Акоста, 10 - 0:1, Морено, 36 (с пенальти) - 1:1, Гранеро, 57 - 2:1, Гарсия, 90+1 - 3:1, Хуан Карлос, 90+4 - 3:2
"Эспаньол": Лопес, Налдо, Вила, Лопес, Лопес Силва (Наварро, 72), Хурадо, Гранеро, Диоп (Дардер, 55), Мелендо, Васкес (Гарсия, 55), Морено.
"Тенерифе": Абад, Авельданьо, Хименес (Мартин, 63), Камий, Саэнс (Камил, 63), Малбашич, Саэнс, Тиронне дель Пино, Акоста, Камара, Касадесус.
"Вильярреал" – "Понферрадина" - 3:0 (0:0)
Голы: Бакамбу, 47 - 1:0, Бакамбу, 62 - 2:0, Бакка, 64 - 3:0
"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Коста, Рукавина, Руис, Родри Эрнандес, Чука, Сориано (Бакка, 55), Раба, Бакамбу (Тригерос, 75), Сансоне (Форнальс, 12)
"Понферрадина": Молдован, Гарсия, Морено, Гарсия (Изи, 66), Креспо (Риос, 49), Анди, Фернандо, Диас, Сидонча (Палларес, 56), Кайаду, Фонсека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6