"Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

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"Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Завершились три ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал".

"Алавес" – "Хетафе" - 3:0 (2:0) - первый матч - 1:0
Голы: Эль-Хаддади, 3 - 1:0, Кркич, 31 - 2:0, Эль-Хаддади, 69 - 3:0

"Алавес": Сивера, Диегес, Агиррегабириа, Эли, Торрес, Педраса, Медран (Гарсия, 69), Бурги, Ибаи Гомес (Энцо, 73), Эль-Хаддади (Сантос, 73), Кркич.

"Хетафе": Мартинес, Молинеро, Антунеш, Горосито, Кала (Гонсалес, 46), Портильо (Анхель, 59), Арамбарри (Пачеко, 59), Фажр, Мора, Альваро, Дьедиу.

"Эспаньол" – "Тенерифе" - 3:2 (1:1) - первый матч - 0:0

Голы: Акоста, 10 - 0:1, Морено, 36 (с пенальти) - 1:1, Гранеро, 57 - 2:1, Гарсия, 90+1 - 3:1, Хуан Карлос, 90+4 - 3:2 

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Вила, Лопес, Лопес Силва (Наварро, 72), Хурадо, Гранеро, Диоп (Дардер, 55), Мелендо, Васкес (Гарсия, 55), Морено.

"Тенерифе": Абад, Авельданьо, Хименес (Мартин, 63), Камий, Саэнс (Камил, 63), Малбашич, Саэнс, Тиронне дель Пино, Акоста, Камара, Касадесус.

"Вильярреал" – "Понферрадина" - 3:0 (0:0)

Голы: Бакамбу, 47 - 1:0, Бакамбу, 62 - 2:0, Бакка, 64 - 3:0

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Коста, Рукавина, Руис, Родри Эрнандес, Чука, Сориано (Бакка, 55), Раба, Бакамбу (Тригерос, 75), Сансоне (Форнальс, 12)

"Понферрадина": Молдован, Гарсия, Морено, Гарсия (Изи, 66), Креспо (Риос, 49), Анди, Фернандо, Диас, Сидонча (Палларес, 56), Кайаду, Фонсека.

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