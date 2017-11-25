"Алавес" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)

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"Алавес" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Эйбаром".

Не пропустите: Два удаления и гол на последних минутах: "Эйбар" взял верх над "Алавесом". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Эспаньол 12 13
16 Атлетик Бильбао 12 12
17 Депортиво Ла-Корунья 12 11
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