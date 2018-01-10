"Алавес" - "Форментера" - 2:0, "Вильярреал" - "Леганес" - 2:1 (обзоры)

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"Алавес" - "Форментера" - 2:0, "Вильярреал" - "Леганес" - 2:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры ответных матчей 1/8 финала кубка Испании между "Алавесом" и "Форментерой", а также "Вильярреалом" и "Леганесом".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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