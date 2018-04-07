"Алавес" – "Хетафе" - 2:0 (обзор)

Теги алавесхетафе

"Алавес" – "Хетафе" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура испанской Примеры между "Алавесом" и "Хетафе".

Не пропустите: "Алавес" дома разобрался с "Хетафе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов