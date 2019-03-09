"Алавес" и "Эйбар" не выявили победителя в матче 27-го тура Примеры (видео голов)

В рамках 27-го тура Примеры "Алавес" на своём поле сыграл вничью с "Эйбаром" со счётом 1:1. На гол Такаси Инуи точным ударом ответил Марк Кардона.

"Алавес" – "Эйбар" - 1:1

Голы: Инуи, 58 - 1:0, Кардона, 71 - 1:1.

"Алавес": Пачеко, Марипан, Дуарте (Марин, 46), Лагуардиа, Химо Наварро, Инуи, Пина, Хони Родригес (Бурги, 83), Брашанац, Кальери, Бастон (Гвидетти, 77).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Рамис, Пенья, Орельяна, Эскаланте (Кукурелья, 59), Жордан, Диоп, Шарлес, Кике (Кардона, 66).

Набрав одно очко, "Эйбар" догнал "Реал Сосьедад", который располагается на девятом месте в турнирной таблице первенства. Что касается "Алавеса", то они остались на пятой строчке.

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