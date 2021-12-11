"Алавес" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Теги алавесхетафе

"Алавес" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Хетафе"

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Алавес" сыграл вничью с "Хетафе".

"Алавес" по-прежнему занимает 17-е место, "Хетафе" поднялся на 18-е.

"Алавес" - "Хетафе" 1:1

Голы: Унал, 20 - 0:1, Хоселу, 86 - 1:1

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Мойя, 80), Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Силла, 80), Пельистри (Мартин, 46), Пере Понс (Мендес, 65), Ману Гарсия, Лум, Хоселу, Риоха (Хави Лопес, 89).

"Хетафе": Сория, Суарес (Иглесиас, 66), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Поведа, 84), Сандро Рамирес (Мата, 46), Унал (Янкто, 74).

Удаление: Лежен (90).

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