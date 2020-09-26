"Алавес" и "Хетафе" расписали безголевую ничью

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"Алавес" и "Хетафе" расписали безголевую ничью

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле разошёлся миром с "Хетафе".

Команды так и не открыли счёт в матче - в итоге нулевая ничья.

"Алавес" – "Хетафе" - 0:0

"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Батталья (Ману Гарсия, 80), Мендес (Сайнс, 88), Пере Понс, Риоха (Хави Лопес, 69), Хоселу, Дейверсон (Лукас Перес, 81).

"Хетафе": Сория, Джене, Суарес, Оливера, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Тимор, 88), Эчейта, Эрнандес (Анхель Родригес, 61), Мата (Унал, 46).

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