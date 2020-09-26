"Алавес" и "Хетафе" расписали безголевую ничью
В рамках 3-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле разошёлся миром с "Хетафе".
Команды так и не открыли счёт в матче - в итоге нулевая ничья.
"Алавес" – "Хетафе" - 0:0
"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Батталья (Ману Гарсия, 80), Мендес (Сайнс, 88), Пере Понс, Риоха (Хави Лопес, 69), Хоселу, Дейверсон (Лукас Перес, 81).
"Хетафе": Сория, Джене, Суарес, Оливера, Ньом, Арамбарри, Кукурелья, Максимович (Тимор, 88), Эчейта, Эрнандес (Анхель Родригес, 61), Мата (Унал, 46).
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
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|Валенсия
|20
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|20
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|Гранада
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|Бетис
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
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|14