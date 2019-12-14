"Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче Примеры

"Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче 17-го тура Примеры.

"Алавес" - "Леганес" - 1:1 (0:1)

Голы: Брэйтуэйт, 43 - 0:1, Хоселу, 81 - 1:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Риоха, 71), Эли, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Хоселу, Лукас Перес.

"Леганес": Куэльяр, Родригес, Сильва, Бустинса, Омеруо, Меса (Эрасо, 77), Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Авазьем, Брэйтуэйт, Эн-Несири

"Алавес" с 19 баллами занимает 15 место турнирной таблицы Ла Лиги. У "Леганеса" 10 очков и 19-я, предпоследняя, позиция.

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