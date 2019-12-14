"Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче Примеры
"Алавес" и "Леганес" обменялись голами в матче 17-го тура Примеры.
"Алавес" - "Леганес" - 1:1 (0:1)
Голы: Брэйтуэйт, 43 - 0:1, Хоселу, 81 - 1:1
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Риоха, 71), Эли, Пере Понс, Алеиш Видаль (Магальян, 88), Берк (Сайнс, 77), Ману Гарсия, Хоселу, Лукас Перес.
"Леганес": Куэльяр, Родригес, Сильва, Бустинса, Омеруо, Меса (Эрасо, 77), Оскар Родригес (Ривера, 58), Рубен Перес, Авазьем, Брэйтуэйт, Эн-Несири
"Алавес" с 19 баллами занимает 15 место турнирной таблицы Ла Лиги. У "Леганеса" 10 очков и 19-я, предпоследняя, позиция.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
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|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9